В РФ расширен перечень лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении перечня лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации.

Соответствующий документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения внесены в закон "О государственной геномной регистрации в РФ". В том числе перечень расширяется за счет близких родственников лица, пропавшего без вести.

Согласно закону, близкими родственниками лица, пропавшего без вести, являются лица, находящиеся в биологическом родстве: родители, дети, полнородные братья и сестры.

Кроме того, закон определяет сроки хранения и основания уничтожения геномной информации близких родственников лиц, пропавших без вести. Так, геномная информация, полученная при проведении государственной геномной регистрации лиц, будет храниться до установления местонахождения лица, пропавшего без вести, но не более 70 лет.

Информация, полученная в результате проведения обязательной государственной геномной регистрации близких родственников лица, пропавшего без вести, "уничтожается в случае установления местонахождения лица, пропавшего без вести, или идентификации неопознанного трупа", предусматривает закон.

Назначаемые органами предварительного следствия и органами дознания исследования биологического материала будут выполняться экспертными подразделениями МВД России за счет выделяемых им средств, говорится в законе.

В пояснительной записке к документу отмечается, что количество лиц, пропавших без вести, и неопознанных трупов остается высоким. По состоянию на 1 января 2023 года в Российской Федерации в розыске находилось почти 28 тыс. лиц, пропавших без вести, в том числе 960 несовершеннолетних. При этом за 2022 год установлена судьба более 7,5 тыс. пропавших граждан (26,6 %).