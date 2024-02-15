Утверждены квоты на экспорт рыбных консервов из Калининградской области за пределы ЕАЭС

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Правительство установило тарифные квоты на беспошлинный вывоз рыбных консервов и консервированных морепродуктов из Калининградской области за пределы ЕАЭС, сообщает сайт правительства.

Это решение принято с учетом обеспеченности такой продукцией внутреннего рынка и направлено на поддержку производителей, которые смогут сохранить географию экспорта и рентабельность поставок этой продукции за рубеж, объяснили в правительстве.

Квота на экспорт консервов из рыбы составит 4,4 тысячи тонн, на экспорт консервированных морепродуктов - 100 тонн.

Квоты будут действовать до 31 декабря 2024 года.