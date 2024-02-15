Власти сообщили о пяти погибших при обстреле Белгорода со стороны Украины

Еще 18 человек получили ранения, заявил белгородский губернатор

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о жертвах и пострадавших в результате обстрела областного центра со стороны Украины.

"По предварительным данным, в Белгороде пять человек погибли, в том числе один ребенок, еще 18 человек получили ранения, пять из которых дети. Бригады скорой помощи доставляют пострадавших в медицинские учреждения", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

По его информации, в Белгороде различные разрушения выявлены в семи частных домовладениях: выбиты окна, повреждены кровли и забор. В пяти многоквартирных домах в нескольких квартирах выбиты окна, порядка пяти автомобилей повреждены осколками. Также поврежден один магазин и есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий.

В Белгородском районе в селе Шагаровка повреждены два частных дома и один автомобиль.

В настоящее время информация уточняется.

В МИД РФ в свою очередь заявили, что российская сторона вынесет украинские удары по Белгороду на рассмотрение СБ ООН.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова написала в своем телеграм-канале, что "очередной акт терроризма" со стороны Украины, "в результате которого погибли мирные жители Белгорода, включая одного ребенка, а также многие пострадали, будет вынесен Россией на рассмотрение профильных международных организаций, в том числе СБ ООН".

Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 14 украинских снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire ("Вампир").