Эксперт пожаловался на перепроизводство семян кукурузы в России

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Российские компании в этом году обеспечили перепроизводство семян кукурузы в преддверии весенней посевной кампании, сообщил на пресс-конференции председатель совета ассоциации "Национальный семенной альянс" Игорь Лобач.

"По кукурузе при общей потребности в 80 тысяч тонн на территории России, в преддверии весеннего сева у нас уже есть 106 тысяч тонн. (..) Семян хватает. Остатки на складах - 36 тысяч тонн, которые могут обеспечить потребность разных компаний", - сказал он.

Перепроизводство семян этой агрокультуры сильно беспокоит рынок, сетует эксперт. "И снижать цену компании не могут, поскольку она и так достаточно низкая при росте затрат аграриев. И отмечу, что в этом году цены на отечественные семена кукурузы практически стоят на месте, при этом цены на иностранные семена выросли на 20-40%", - добавил Лобач.

По его мнению, тема квотирования семян сейчас в списке самых актуальных на аграрном рынке.

"Вы знаете, что квоты были введены, этой работе предшествовала большая подготовка наших отечественных семеноводов, которые активно наращивали в последние годы производство семян по кукурузе, подсолнечнику, сахарной свекле. И как только мы увидели, что можем обеспечивать семенами сами себя - начали искать пути стимулирования отрасли и перехода на отечественную селекцию. На мой взгляд цифры, установленные правительством по квотированию выверенные", - полагает эксперт.

О квоте на импорт семян кукурузы глава НСА сказал: "По моей оценке - перестраховались, можно было бы здесь установить нулевую квоту".

"Но это не значит, что при нулевой квоте не будет семян иностранной селекции. Иностранные компании в последние пять лет активно наращивали площади участков гибридизации и по кукурузе, подсолнечнику в России. Их доля составляет 20-25%", - пояснил он.

Глава НСА добавил, что квоты на ввоз семян кукурузы уже распределены.

"Здесь имеется проблема: 80% квот в части кукурузы и подсолнечника получили компании, которые не имеют никакого отношения ни к селекции, ни к семеноводству. То есть, компании, у которых основной вид деятельности - производство лекарственных средств, вдруг начали заниматься квотами, мы считаем, что это неправильно и будем обращаться в Минсельхоз России для прояснения ситуации, надеемся в ручном режиме это поправить", - сказал председатель ассоциации.

Россия ввела квоту на ввоз семян ряда сельхозкультур из недружественных стран в объеме 33,1 тысячи тонн. Такоее постановление было подписано 27 января 2024 года.

Квота на импорт семян картофеля установлена в размере 16 тысяч тонн, ячменя - 0,6 тысячи тонн, кукурузы - 5 тысяч тонн, в том числе восковидной - 0,6 тысячи тонн, рапса (гибриды) - 2 тысячи тонн, подсолнечника (гибриды) - 7,5 тысячи тонн, сахарной свеклы (гибриды) - 2 тысячи тонн. На пшеницу, рожь, соевые бобы квота нулевая.

Как заявлял Минсельхоз, квотирование направлено на ускорение импортозамещения в таком основополагающем сегменте сельского хозяйства, как семеноводство. "Решения будут основываться на результатах сбора урожая и формирования семенного фонда, оценке потребности внутреннего рынка в семенах по каждой конкретной культуре, - разъясняло ведомство. - Объемы ввозимых семян планируется гибко регулировать и в дальнейшем поэтапно в течение трех лет уменьшать объемы квот по мере увеличения внутреннего производства".