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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:13

Правительству поручили проработать докапитализацию Фонда развития промышленности

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Фонд развития промышленности (ФРП) может быть дополнительно докапитализирован в этом году, проработать соответствующий вопрос поручил президент РФ Владимир Путин.

"Прошу подумать о докапитализации Фонда развития промышленности. Понимаю, что всегда такие вопросы не простые, особенно когда все ключевые параметры бюджета согласованы, запущены, но подумать об этом тоже обязательно. Надеюсь, что будут и допдоходы у нас", - сказал он на совещании по поддержке промышленности.

Путин отметил, что бизнес заинтересован в получении дополнительных льготных займов через ФРП. Он привел данные, согласно которым из фонда профинансировано к настоящему времени около 1,5 тыс. проектов на общую сумму 500 млрд рублей.

Последний раз правительство заявляло о докапитализации ФРП недавно, в декабре прошлого года, когда фонду было дополнительно выделено 39 млрд рублей на поддержку производства автокомпонентов и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).

Программа поддержки через ФРП предполагает предоставление льготных займов предприятиям под 3-5% сроком до 7 лет на локализацию производства автокомпонентов при общем бюджете проекта от 100 млн руб. до 5 млрд руб.

ФРП создан в 2014 году на базе Российского фонда технологического развития для финансирования проектов, направленных на производство высокотехнологичной продукции, импортозамещение, лизинг оборудования, цифровизацию производств и других проектов. Фонд предоставляет целевые займы под 3% и 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 млн до 5 млрд рублей. ФРП также совместно с региональными фондами развития промышленности (РФРП) в соотношении 90% (федеральные средства) на 10% (средства регионов) финансирует проекты, которым требуются займы до 200 млн рублей.

Правительство РФ ФРП Фонд развития промышленности Владимир Путин
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