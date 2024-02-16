Эксперимент по маркировке слабого алкоголя планируют начать в июле

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Минпромторг планирует провести эксперимент по маркировке отдельных видов алкогольной продукции с содержанием этилового спирта менее 7% с 1 июля 2024 года по 31 августа 2025 года. Проект соответствующего постановления правительства опубликован на regulation.gov.ru.

Эксперимент затронет сидры, сакэ, медовые сброженные напитки, слабоалкогольные настойки и другие напитки крепостью менее 7% (коды ТН ВЭД 2206 00 390 1, 2206 00 590 1, 2206 00 890 1, 2208 90 690 1, 2208 90 690 9 и 2208 90 780 1).

Как отметили в пресс-службе Минпромторга, в рамках эксперимента "будут отработаны и протестированы технологии нанесения на слабоалкогольные напитки средств идентификации, взаимодействия участников оборота с информационной системой маркировки и ЕГАИС, а также иные вопросы, касающиеся организации маркировки данной товарной группы средствами идентификации".

Оператором эксперимента на безвозмездной основе традиционно выступит ООО "Оператор-ЦРПТ".