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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:13

Байден выразил надежду, что Россия не запустит в космос систему борьбы со спутниками

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден выразил надежду, что Россия не запустит в космос систему, которая способна выводить из строя спутники, и о наличии которой у России стало известно американской стороне.

"Мы выяснили, что у России есть возможность запустить в космос систему, которая могла бы нанести радикальный ущерб. Этого пока не случилось, и я ожидаю, что и не будет", - сказал он на пресс-конференции.

"Во-первых, с учетом того, что Россия делает сейчас, ядерной угрозы для американского народа или для кого-либо еще в мире нет. Во-вторых, все, что она делает сейчас или будет делать, имеет отношение к спутникам и к космосу, к возможности наносить ущерб спутникам", - сказал Байден.

По его словам, США не располагают свидетельствами того, что Россия приняла решение развивать подобную активность в космосе.

Ранее на этой неделе председатель комитета по разведке палаты представителей Майк Тернер проинформировал членов Конгресса о "серьезной угрозе национальной безопасности". Позднее ABC News со ссылкой на источники сообщал, что США получили информацию о том, что Россия "имеет планы по размещению в космосе ядерного оружия".

Однако затем представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби уточнил, что что угроза американской национальной безопасности связана с созданием Россией противоспутникового оружия. Госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что эта угроза имеет потенциальный характер, активные действия против США сейчас не идут.

Джо Байден Джон Кирби США Энтони Блинкен
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