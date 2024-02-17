Ракетная опасность в Курской области отменена

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале сообщил об отмене ракетной опасности в регионе.

Это уже второе оповещение об отмене ракетной опасности в Курской области за субботу.

Ранее ночью Старовойт написал, что в Курской области запущена система оповещения населения о ракетной опасности. Жителям было рекомендовано найти укрытия. Вскоре ракетная опасность была отменена. Спустя некоторое время она была объявлена снова.