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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:49

Ракетная опасность в Курской области отменена

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале сообщил об отмене ракетной опасности в регионе.

Это уже второе оповещение об отмене ракетной опасности в Курской области за субботу.

Ранее ночью Старовойт написал, что в Курской области запущена система оповещения населения о ракетной опасности. Жителям было рекомендовано найти укрытия. Вскоре ракетная опасность была отменена. Спустя некоторое время она была объявлена снова.

Курская область Роман Старовойт
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