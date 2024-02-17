На Курской АЭС сообщили о штатном режиме работы

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Курская АЭС работает в штатном режиме, сообщила пресс-служба атомной станции.

В работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находятся энергоблоки №3 и №4. Энергоблоки №1 и №2 - в режиме эксплуатации "без генерации".

Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Ранее Минобороны России сообщило о пресечении ночью попытки атаки объектов на территории РФ тридцатью тремя украинскими беспилотниками самолетного типа. Один из них был перехвачен и уничтожен над Курской областью.

Сигнал ракетной опасности в регионе на протяжении ночи включался несколько раз.