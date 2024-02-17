Украинский беспилотник сбит рядом с Курчатовым Курской области

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о сбитом украинском беспилотном летательном аппарате вблизи Курчатова.

"Сегодня утром недалеко от Курчатова ПВО сбили украинский беспилотник. Пострадавших и повреждений нет", - написал он в телеграм-канале в субботу.

В городе Курчатов расположена Курская АЭС.

Ранее в субботу со ссылкой на пресс-службу АЭС сообщалось, что Курская АЭС работает в штатном режиме. Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Также ранее Минобороны России сообщило о пресечении ночью попытки атаки объектов на территории РФ тридцатью тремя украинскими беспилотниками самолетного типа. Один из них был перехвачен и уничтожен над Курской областью.

По данным Старовойта, сигнал ракетной опасности в регионе на протяжении ночи включался несколько раз.