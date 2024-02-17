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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:49

Четыре человека погибли при обстреле поселка Пантелеймоновка в ДНР

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Четверо мирных жителей погибли, еще шесть пострадали в результате обстрела поселка Пантелеймоновка в Донецкой народной республике, среди жертв есть дети, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Сотрудники МЧС завершили поисково-спасательные работы на месте обрушения двухэтажного многоквартирного дома в Пентелеймоновке, где в результате обстрела со стороны ВФУ произошло обрушение половины здания и возник пожар. Во время разбора завалов спасены три человека", - говорится в сообщении Пушилина, распространенном в субботу его пресс-службой.

Он уточнил, что под завалами в результате обстрела "погибли четыре мирных жителя, среди жертв - девочка 2009 г.р."

Еще шесть человек пострадали, в том девочка 2013 года рождения, заявил Пушилин.

ДНР Пантелеймоновка Денис Пушилин
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