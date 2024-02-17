Крупный пожар в производственном здании в Ижевске полностью ликвидирован

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Пожарные полностью ликвидировали крупное возгорание в производственном здании на улице Орджоникидзе в Ижевске, сообщает пресс-служба МЧС России в субботу.

О пожаре в производственном здании в Ижевске на площади 2,8 тыс. кв. метров стало известно в субботу после полуночи. За несколько часов площадь возгорания увеличилась до 3,5 тыс. кв. метров. Никто не пострадал.

Открытое горение было ликвидировано утром. В тушении участвовали более 100 специалистов и 33 единицы техники.

Специалисты Роспотребнадзора не выявили превышения концентрации вредных веществ в воздухе в районе жилых домов на соседних улицах.