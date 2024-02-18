Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Песков заявил о докладах в реальном времени о ситуации в районе Авдеевки

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в режиме реального времени получает доклады министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова о развитии наступления в районе Авдеевки, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"В настоящий момент президенту докладывают министр обороны и начальник Генштаба о том, что наши подразделения развивают наступление, не дают противнику закрепиться на новых рубежах", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что "наши наступательные действия продолжаются".

Ранее в субботу Песков сообщил, что Путин выслушал первые доклады Шойгу и Герасимова о завершении операции по освобождению Авдеевки в 4 утра 17 февраля. В 11 утра они снова доложили президенту РФ, а во второй половине дня сообщили, что "операция полностью завершена и наши войска полностью взяли под контроль город".

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минобороны РФ заявило о контроле Авдеевки и продвижении на глубину 8,6 км

Посольство РФ призвало давно живущих на Шри-Ланке россиян вернуться на фоне инцидентов

Выпускные в российских школах в этом году пройдут с 28 по 29 июня

Самолет АК "Алроса" был поврежден при контакте со спецтехникой в Новосибирске

Спасатели эвакуировали с оторвавшейся на Сахалине льдине всех рыбаков

Свыше 20 человек спасены на Сахалине с оторвавшейся льдины

На Сахалине десятки рыбаков оказались в море на оторвавшейся льдине

Шойгу доложил Путину о взятии Авдеевки

Тракторист пострадал при обстреле белгородского села со стороны ВСУ

Что произошло за день: суббота, 17 февраля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });