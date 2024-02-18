Песков заявил о докладах в реальном времени о ситуации в районе Авдеевки

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в режиме реального времени получает доклады министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова о развитии наступления в районе Авдеевки, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"В настоящий момент президенту докладывают министр обороны и начальник Генштаба о том, что наши подразделения развивают наступление, не дают противнику закрепиться на новых рубежах", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что "наши наступательные действия продолжаются".

Ранее в субботу Песков сообщил, что Путин выслушал первые доклады Шойгу и Герасимова о завершении операции по освобождению Авдеевки в 4 утра 17 февраля. В 11 утра они снова доложили президенту РФ, а во второй половине дня сообщили, что "операция полностью завершена и наши войска полностью взяли под контроль город".