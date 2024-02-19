По факту пожара на заводе в Балакове началась прокурорская проверка

Также проверку начали следователи СК

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - На заводе в Балакове произошел пожар во время проведения работ, пострадали рабочие, они госпитализированы, сообщила прокуратура Саратовской области. Причины случившегося выясняет городская прокуратура.

Надзорное ведомство также оценит, как на предприятии соблюдаются требования законодательства об охране труда.

Следственный отдел по городу Балаково начал процессуальную проверку по факту нарушения правил безопасности, приведшего к травмированию рабочих, сообщил областной главк Следственного комитета.

"По предварительным данным, 19 февраля 2024 года на территории одной из организаций, расположенной в селе Быков Отрог, сотрудники выполняли производственные работы, во время которых произошло воспламенение. В результате этого несколько рабочих получили травмы и госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в пресс-релизе.

Ранее источник "Интерфакса" в экстренных службах региона сообщил, что на металлургическом заводе в Балакове произошел взрыв.

"Распространяемая в СМИ информация о взрыве не подтвердилась. Разрушений конструкций на предприятии не зафиксировано", - сообщил телеграм-канал областного правительства.

"По предварительным данным, во время проведения производственных работ трое мужчин получили термические ожоги тела. Они доставлены в Балаковскую городскую клиническую больницу. По поручению губернатора Романа Бусаргина, оказание помощи пострадавшим взято под особый контроль. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные и надзорные органы", - отмечается в пресс-релизе.

Начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин сообщил "Интерфаксу" о трех пострадавших при инциденте. "Три человека в реанимации. Спасатели не привлекались", - сказал он.