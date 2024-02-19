В Балакове произошел взрыв на металлургическом заводе

Пострадали три человека

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Несколько человек пострадали во время взрыва на одном из промышленных предприятий в городе Балаково Саратовской области, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Взрыв произошел на металлургическом заводе в Балакове в понедельник. В результате пострадали три человека", - сказал собеседник агентства.

Информацию о взрыве и пострадавших агентству подтвердил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин.

"Три человека получили ожоги на предприятии в Балакове. Спасатели не привлекались. Подробности сейчас выясняю", - сказал Юрин.