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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

В Балакове произошел взрыв на металлургическом заводе

Пострадали три человека

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Несколько человек пострадали во время взрыва на одном из промышленных предприятий в городе Балаково Саратовской области, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Взрыв произошел на металлургическом заводе в Балакове в понедельник. В результате пострадали три человека", - сказал собеседник агентства.

Информацию о взрыве и пострадавших агентству подтвердил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин.

"Три человека получили ожоги на предприятии в Балакове. Спасатели не привлекались. Подробности сейчас выясняю", - сказал Юрин.

Балаково Саратовская область Юрий Юрин
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