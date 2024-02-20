ВЭБ надеется, что неполное раскрытие информации не затруднит доступ на рынок заемщикам

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - ВЭБ рассчитывает, что неполное раскрытие информации не затруднит доступ на рынок заимствований для эмитентов первого эшелона, заявил заместитель председателя госкорпорации Константин Вышковский.

"Не стоит забывать, что особенностью текущего периода является тот факт, что многие эмитенты имеют право не раскрывать свою отчетность, выходя на рынок, или раскрывать ее в неполном объеме. Это вынужденная мера", - сказал Вышковский, выступая на II Российском форуме финансового рынка, организованном АКРА.

Он выразил надежду, что регулятивные меры и Банка России, и инфраструктурных организаций финрынка "не приведут к какому-то существенному затруднению доступа на рынок как минимум для первоклассных эмитентов первого эшелона, к числу которых относится и ВЭБ".

Начиная с июля 2023 г. основным регулирующим документом в этой сфере является постановление правительства №1102. Оно обязало компании вернуться к публикации отчетности после полуторагодовой паузы, но с правом не обнародовать чувствительные к санкционным рискам данные. Крупные эмитенты не раз обращались к властям с предложениями ужесточить ограничения, но пока успеха не добились. Оппонентами сторонников закрытия информации традиционно выступают ЦБ РФ и Минфин. В декабре глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что сейчас регулятор работает "над концептуальными подходами к соотнесению объема закрываемой информации с уровнем листинга ценных бумаг на бирже".

В августе прошлого года ВЭБ раскрывал результат по РСБУ за первое полугодие 2023 года - чистая прибыль госкорпорации составила 35,7 млрд рублей. Собственный капитал ВЭБа составлял 785 млрд рублей, коэффициент достаточности капитала превышал 15%.

Последний отчет по МСФО был опубликован ВЭБом в июле 2022 года и содержал сведения о финансовых результатах за 2021 год, когда госкорпорация получила 53,6 млрд рублей чистой прибыли. Отчетность была сокращенной и не включала информацию о событиях после отчетной даты.