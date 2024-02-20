Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:18

Путин сказал, что людей нетрадиционной ориентации ни в чем не ограничивают в РФ

Путин сказал, что людей нетрадиционной ориентации ни в чем не ограничивают в РФ
Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Люди нетрадиционной сексуальной ориентации не подвергаются в России никаким ограничениям, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник.

"Мы достаточно толерантно относимся и к людям нетрадиционной сексуальной ориентации. Мы просто не выпячиваем это и не считаем, что это правильно выпячивать. Пускай все живут как взрослые люди, как хотят. Никто их ни в чем не ограничивает", - сказал он на пленарном заседании форума "Сильные идеи для нового времени".

"Но, что касается детей, детей не трогайте", - добавил Путин.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Две резервные армии и шесть дивизий созданы в РФ за счёт контрактников 2023 года

Военная операция на Украине

Президент РФ заявил о бегстве ВСУ из Авдеевки

Минюст включил "Радио Свобода" в реестр нежелательных в РФ организаций

РФ внесла сенатора США Линдси Грэма в список террористов и экстремистов

РФ внесла сенатора США Линдси Грэма в список террористов и экстремистов

Депутаты приняли закон о самозапрете на кредиты с 1 марта 2025 года

Депутаты приняли закон о самозапрете на кредиты с 1 марта 2025 года

Глава Минэнерго предложил странам Европы самим инициировать переговоры о поставках газа

Глава Минэнерго предложил странам Европы самим инициировать переговоры о поставках газа

Мосгорсуд приговорил к 18 годам колонии обвиняемого в госизмене

В правительстве РФ одобрили размещение рекламы на космической технике

В правительстве РФ одобрили размещение рекламы на космической технике

Запрет на рекламу на ресурсах иноагентов прошел в Госдуме I чтение

Песков не в курсе сообщений об убийстве Кузьминова в Испании

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });