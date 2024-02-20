Путин сказал, что людей нетрадиционной ориентации ни в чем не ограничивают в РФ

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Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Люди нетрадиционной сексуальной ориентации не подвергаются в России никаким ограничениям, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник.

"Мы достаточно толерантно относимся и к людям нетрадиционной сексуальной ориентации. Мы просто не выпячиваем это и не считаем, что это правильно выпячивать. Пускай все живут как взрослые люди, как хотят. Никто их ни в чем не ограничивает", - сказал он на пленарном заседании форума "Сильные идеи для нового времени".

"Но, что касается детей, детей не трогайте", - добавил Путин.