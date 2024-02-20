Кравцов сообщил, что 11 тыс. школьных зданий потребуется ремонт после 2026 года

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что число школ, которым требуется капитальный ремонт в России, выше, чем предполагаемые объемы по программе.

"В ходе реализации программы и проверки информации с места, мы увидели, что, в целом, по стране реальная нуждаемость в ремонте оказалась выше первоначальных расчетов", - сказал Кравцов на совещании по капремонту школ с участием президента РФ Владимира Путина.

По словам министра, некоторые регионы занижали масштаб требующегося капитального ремонта школ. "Сегодня мы знаем, что после 2026 года будут требовать обновления еще 11 тыс. школьных зданий", - сказал он.

Кравцов попросил Путина продлить программу после 2026 года.

Президент положительно отреагировал на предложение главы Минпросвещения и пообещал обсудить с правительством РФ продление программы до 2030 года.

"На ближайшие годы финансирование есть, как я уже сказал, там 181 млрд (рублей - ИФ) предусмотрен. Обязательно посмотрим на более длительную перспективу, на следующую трехлетку", - сказал Путин.

Согласно программе капремонта школ "Модернизация школьных систем образования", планируется отремонтировать 7,3 тыс. школ до 2026 года.