В МИД РФ не ждут, что антироссийский курс США изменится в обозримой перспективе

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В Москве не видят перспектив нормализации отношений с США и ЕС в обозримой перспективе, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Россия рассматривается правящей элитой США, независимо от партийной принадлежности, как противник и угроза. Прежний президент за четыре года пребывания в Белом доме ничего не сделал для улучшения российско-американских отношений", - сказал Лавров в интервью бразильской газете "Глобо", отвечая на вопрос о том, есть ли у Москвы "предпочтительный кандидат" на предстоящих президентских выборах в США.

Министр отметил, что у российской стороны "нет иллюзий, и в Москве не ожидают, что "антироссийский курс США изменится в обозримой перспективе".

"Готовы работать с любым лидером, которому окажет доверие американский народ. Нам важна не фигура политического деятеля, а то, какую политику он проводит по отношению к России", - добавил министр.

Отвечая на вопрос, как он видит будущее отношений России со странами ЕС, и возможна ли их нормализация в ближайшем будущем, Лавров отметил, что "вражду с Россией страны Евросоюза навязали себе сами".

"Им и решать, что делать с этим выбором. Учитывая настрой Брюсселя нанести нам "стратегическое поражение", говорить о перспективах восстановления отношений не приходится", - заявил глава МИД РФ.

По его словам, "если государства Европы откажутся от русофобского курса, выдвинут реалистичные идеи о новых принципах отношений, мы их изучим". "Определяться будем, исходя из наших национальных интересов", - заявил Лавров.