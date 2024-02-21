Около 700 тысяч человек будут сдавать ЕГЭ в этом году

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Единый госэкзамен (ЕГЭ) в 2024 году будут сдавать около 700 тысяч человек, экзамен пройдет во всех регионах РФ и в 54 странах за рубежом, сообщили журналистам в пресс-службе Рособрнадзора в среду.

Для проведения ЕГЭ будет организовано свыше 5,5 тысячи экзаменационных пунктов (ППЭ), говорится в сообщении.

Как подчеркнул глава Рособрнадзора Анзор Музаев, чьи слова приводит пресс-служба, в 2024 году, как и в прошлом, особенности проведения государственной итоговой аттестации будут предусмотрены для выпускников из новых регионов России, выпускников, проходивших обучение за рубежом и вынужденных прервать его в связи с недружественными действиями иностранных государств, и для выпускников из приграничных с Украиной территорий.

Основной период сдачи экзамена, включая резервные дни, должен пройти с 23 мая по 1 июля. Досрочный период - с 22 марта по 22 апреля, дополнительный период - с 4 по 23 сентября.