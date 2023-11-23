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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

Рабочая группа по СВО предложила расширить льготы контрактников на добровольцев

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - На добровольцев распространят ряд льгот, полагающихся в настоящее время только контрактникам, сообщил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"В частности, предлагаем: распространить на добровольцев ряд льгот, положенных сейчас только контрактникам: единовременные выплаты в случае ранения/гибели, налоговый вычет по НДФЛ, льготы по налогу на имущество", - написал Турчак в своем телеграм-канале в четверг.

Он отметил, что соответствующие предложения содержатся в докладе рабочей группы по СВО, направленном президенту РФ.

Также предлагается дать возможность родителям и супругам тяжелораненых военнослужащих и добровольцев брать на период ухода за ними отпуск на работе, позволить членам семьи участника СВО по доверенности оформлять для него регистрацию по месту жительства, утвердить единый порядок бронирования билетов для участников СВО, если они едут в отпуск или на лечение.

Кроме того, авторы доклада предлагают предусмотреть особый порядок комплексной реабилитации для получивших травму, ранение, контузию или инвалидность в связи с боевыми действиями, чтобы участники СВО могли проходить ее вне очереди.

Также предлагается поручить правительству внести изменения в комплекс услуг по протезированию и включить в него оказание медпомощи, в том числе медицинских реабилитационных услуг, написал Турчак.

Андрей Турчак Единая Россия Совет Федерации
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