Россия направила в госдеп ноту протеста из-за высказываний руководства США

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что в госдеп США была направлена нота протеста по поводу высказываний американского руководства в адрес президента РФ.

"Как только сегодня утром начал работу госдеп, мы направили жесткую ноту протеста о возмутительном характере и недопустимости оскорблений со стороны американского руководства в адрес российского президента", - приводятся слова Антонова в телеграм-канале посольства РФ в США.

Ранее в пятницу президент РФ Владимир Путин заявил, что, даже не смотря на высказанную в его адрес грубость со стороны президента США Джо Байдена, победа нынешнего главы Белого дома на выборах для России будет предпочтительней.