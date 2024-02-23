Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:24

День защитника Отечества считают важным праздником 79% россиян

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Большинство россиян (79%) считают отмечаемый 23 февраля День защитника Отечества важным и значимым праздником, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Результаты исследования, опубликованные на сайте ФОМ, показывают, что чаще всех такое отношение к этому празднику испытывают сограждане старше 60 лет (87%).

На вопрос социологов о том, является День защитника Отечества преимущественно профессиональным праздником военных или праздником всех мужчин, 47% респондентов ответили, что считают 23 февраля праздником военных, чуть больше сограждан (48%) - праздником всех мужчин. Оставшиеся 5% сограждан затруднились что-либо сказать по этому поводу.

Опрос был проведен 9-11 февраля 2024 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.

День защитника Отечества РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин заявил, что Россия продолжит укреплять ВС с учетом боевого опыта

Путин заявил, что Россия продолжит укреплять ВС с учетом боевого опыта

Законопроект о штрафах за нарушение ПДД на электросамокатах внесен в Госдуму

Законопроект о штрафах за нарушение ПДД на электросамокатах внесен в Госдуму

Россия направила в госдеп ноту протеста из-за высказываний руководства США

Работникам прокуратуры и следственных органов предложили дать отсрочку от призыва

Работникам прокуратуры и следственных органов предложили дать отсрочку от призыва

Что произошло за день: четверг, 22 февраля

РСПП предложил прописать в законе порядок пересмотра приватизационных сделок

Путин после полета на ракетоносце Ту-160М назвал этот самолет отличным

Путин после полета на ракетоносце Ту-160М назвал этот самолет отличным

Путин завершил полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М

Под британские санкции попала "АГД Даймондс"

Под британские санкции попала "АГД Даймондс"

Путин начал полет на ракетоносце Ту-160М

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });