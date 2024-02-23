День защитника Отечества считают важным праздником 79% россиян

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Большинство россиян (79%) считают отмечаемый 23 февраля День защитника Отечества важным и значимым праздником, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Результаты исследования, опубликованные на сайте ФОМ, показывают, что чаще всех такое отношение к этому празднику испытывают сограждане старше 60 лет (87%).

На вопрос социологов о том, является День защитника Отечества преимущественно профессиональным праздником военных или праздником всех мужчин, 47% респондентов ответили, что считают 23 февраля праздником военных, чуть больше сограждан (48%) - праздником всех мужчин. Оставшиеся 5% сограждан затруднились что-либо сказать по этому поводу.

Опрос был проведен 9-11 февраля 2024 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.