Российские военные перехватили два дрона ВСУ над Курской областью

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило, что в пятницу около 10:20 по Москве дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотника над Курской областью.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о работе российских военных в небе над областным центром.

"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области действует с 11 апреля 2022 года. Регион граничит с Украиной и неоднократно подвергался обстрелам.