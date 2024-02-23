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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:24

Российские военные перехватили два дрона ВСУ над Курской областью

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило, что в пятницу около 10:20 по Москве дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотника над Курской областью.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о работе российских военных в небе над областным центром.

"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области действует с 11 апреля 2022 года. Регион граничит с Украиной и неоднократно подвергался обстрелам.

Курская область Минобороны РФ
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