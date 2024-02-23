Старовойт сообщил, что над Курском работает система ПВО
Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о работе российских военных в небе над областным центром.
"В небе над Курском работает ПВО. Прошу сохранять спокойствие", - написал глава региона в своем телеграм-канале в пятницу.
"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области действует с 11 апреля 2022 года. Регион граничит с Украиной и неоднократно подвергался обстрелам.