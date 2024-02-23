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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:59

Курское село Волфино попало под обстрел ВСУ

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле со стороны Украины села Волфино Глушковского района.

Как написал глава региона в своем телеграм-канале, пострадавших и разрушений нет.

Ранее в пятницу Минобороны РФ сообщило, что около 10:20 по Москве дежурными средствами ПВО были уничтожены два беспилотника ВСУ над Курской областью.

"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области действует с 11 апреля 2022 года. Регион граничит с Украиной и неоднократно подвергался обстрелам.

Волфино Курская область Роман Старовойт
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