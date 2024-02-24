Пять курских сел остались без электричества после обстрела ВСУ

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле ВСУ территории Кореневского района.

"Утром после обстрела со стороны Украины остались без электроснабжения несколько населенных пунктов приграничного Кореневского района: Внезапное, Гордеевка, Викторовка, Троицкое и Успеновка", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Глава региона отметил, что ремонтные бригады начнут восстановительные работы, как только это будет безопасно.

"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области действует с 11 апреля 2022 года. Регион граничит с Украиной и неоднократно подвергался обстрелам.