Три района Курской области обстреляны со стороны Украины

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в воскресенье об обстреле ВСУ территории трех районов.

Как он написал в своем телеграм-канале, пострадавших нет.

Так, по его данным, в селе Кульбаки Глушковского района в результате обстрела повреждены газовая труба и ЛЭП. Также повреждены окна в трех домовладениях.

В селе Троицкое Кореневского района повреждены три домовладения, пострадали фасады, окна, крыши.

В Николаево-Дарьино Суджанского района в результате обстрела повреждено одно домовладение, один автомобиль и комбайн, сообщил Старовойт.

"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области действует с 11 апреля 2022 года. Регион граничит с Украиной и неоднократно подвергался обстрелам.