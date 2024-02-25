Два БПЛА нейтрализованы над Белгородской областью, четыре - над Черным морем

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило, что минувшей ночью средствами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено два беспилотника над Белгородской областью и еще четыре - над Черным морем.

"Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской области (2 БпЛА) и над акваторией Черного моря (4 БпЛА)", - говорится в сообщении министерства.