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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Два БПЛА нейтрализованы над Белгородской областью, четыре - над Черным морем

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило, что минувшей ночью средствами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено два беспилотника над Белгородской областью и еще четыре - над Черным морем.

"Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской области (2 БпЛА) и над акваторией Черного моря (4 БпЛА)", - говорится в сообщении министерства.

Минобороны РФ Белгородская область Черное море
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