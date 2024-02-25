Восемь белгородских муниципалитетов подверглись ударам ВСУ за сутки

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударах, нанесенных ВСУ по территории региона за минувшие сутки.

"В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено восемь артиллерийских снарядов. Над селом Никольское системой ПВО сбит БПЛА противника. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ разрушения выявлены в Дубовском сельском поселении - повреждена кровля в одном частном домовладении, в Новосадовском сельском поселении повреждено три автомобиля", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

В Грайворонском городском округе, по его данным, в поселке Горьковский дроном-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи. Никто не пострадал. По окраине села Заречье-Второе выпущено шесть минометных снарядов, по окраине села Замостье - четыре минометных снаряда. В данных населенных пунктах обошлось без последствий.

В Краснояружском районе в селе Вязовое с трех БПЛА сброшено три взрывных устройства на инфраструктурный объект связи, также объект атакован двумя дронами-камикадзе. Пострадавших нет.

В Новооскольском городском округе в районе хутора Развильный системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа. Обошлось без последствий на земле.

В Прохоровском районе рядом с селом Шахово средствами ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет.

В Старооскольском городском округе над селом Долгая Поляна системой ПВО уничтожен беспилотник самолетного типа. Обошлось без последствий.

В Чернянском районе рядом с селом Волоконовка средствами ПВО сбит дрон противника. Никто не пострадал, разрушений нет.

Как сообщил Гладков, в Шебекинском городском округе по селу Середа выпущено семь минометных снарядов. Также в Середе с БПЛА сброшено два взрывных устройства. Под минометный обстрел попал МАПП "Шебекино" - зафиксировано три прилета. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.