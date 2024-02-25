Минобороны РФ сообщило об уничтоженном дроне ВСУ над Белгородской областью
Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные около 11:00 воскресенья уничтожили украинский дрон над Белгородской областью, заявили в Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Утром в воскресенье Минобороны сообщало, что минувшей ночью средствами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено два беспилотника над Белгородской областью и еще четыре - над Черным морем.