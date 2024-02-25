ЛЭП повреждена при обстреле белгородского поселка Ленинский

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В результате обстрела поселка Ленинский Белгородской области повреждена линия электропередачи, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в воскресенье.

"Под обстрел ВСУ попала окраина поселка Ленинский Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи, под частичное отключение попадают абоненты поселка", - написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с министерством обороны РФ.