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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

ЛЭП повреждена при обстреле белгородского поселка Ленинский

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В результате обстрела поселка Ленинский Белгородской области повреждена линия электропередачи, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в воскресенье.

"Под обстрел ВСУ попала окраина поселка Ленинский Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи, под частичное отключение попадают абоненты поселка", - написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с министерством обороны РФ.

Ленинский Белгородская область Вячеслав Гладков
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