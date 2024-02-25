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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Сирена ракетной опасности звучала в Белгороде и его пригороде

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ракетной опасности в областном центре и пригороде. Об этом он написал в своем телеграм-канале в 12:35 воскресенья.

"Если вы находитесь дома - не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице - спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - предупредил глава региона.

В 12:40 Гладков сообщил об отмене сигнала ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе.

Белгород Белгородская область Вячеслав Гладков
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