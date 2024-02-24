Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

В Индийском океане стартовала морская часть международного учения "МИЛАН-2024"

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Морская часть международного учения с участием российского ракетного крейсера "Варяг" началась у побережья Индии, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций (ДИМК) Минобороны РФ.

"В Индийском океане у побережья Индии началась морская часть многостороннего международного военно-морского учения "МИЛАН-2024" с участием гвардейского ракетного крейсера "Варяг" Тихоокеанского флота ВМФ России", - заявили в Минобороны России.

Там напомнили, что это учение было организовано индийской стороной, уже проведены штабные тренировки на картах и согласованы отрабатываемые элементы.

"Накануне корабли-участники учения вышли в море из индийского порта Вишхапатнам. В течение нескольких дней они отработают практически задачи совместных маневров, выполнения тактических задач в составе группы. Планируется, что моряки разных стран продемонстрируют свою военно-морскую выучку и уровень военно-морской подготовки", - сказали в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что после участия в морской части "МИЛАН-2024" крейсер "Варяг" продолжит выполнение задач дальнего похода.

Минобороны ВМФ Тихоокеанский флот Индийский океан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: суббота, 24 февраля

Канада пообещала Украине в 2024 году более $2,2 млрд военной и финансовой помощи

Макрон пообещал французским фермерам оказать новые меры поддержки

Макрон пообещал французским фермерам оказать новые меры поддержки

Глава ЭКОВАС заявил о важности пересмотра подхода к Буркина-Фасо, Мали и Нигеру

Обострение палестино-израильского конфликта

СМИ узнали о наметившейся основе для прекращения огня между Израилем и ХАМАС

Протестующие фермеры прорвались на сельскохозяйственную выставку в Париже

Протестующие фермеры прорвались на сельскохозяйственную выставку в Париже

Глава Еврокомиссии прибыла в Киев

Глава Еврокомиссии прибыла в Киев

Что случилось этой ночью: суббота, 24 февраля

Суд Нью-Йорка обязал Трампа выплатить $454 млн по делу о мошенничестве

Суд Нью-Йорка обязал Трампа выплатить $454 млн по делу о мошенничестве

США изучают возможность использования замороженных российских активов

США изучают возможность использования замороженных российских активов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });