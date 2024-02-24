В Индийском океане стартовала морская часть международного учения "МИЛАН-2024"

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Морская часть международного учения с участием российского ракетного крейсера "Варяг" началась у побережья Индии, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций (ДИМК) Минобороны РФ.

"В Индийском океане у побережья Индии началась морская часть многостороннего международного военно-морского учения "МИЛАН-2024" с участием гвардейского ракетного крейсера "Варяг" Тихоокеанского флота ВМФ России", - заявили в Минобороны России.

Там напомнили, что это учение было организовано индийской стороной, уже проведены штабные тренировки на картах и согласованы отрабатываемые элементы.

"Накануне корабли-участники учения вышли в море из индийского порта Вишхапатнам. В течение нескольких дней они отработают практически задачи совместных маневров, выполнения тактических задач в составе группы. Планируется, что моряки разных стран продемонстрируют свою военно-морскую выучку и уровень военно-морской подготовки", - сказали в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что после участия в морской части "МИЛАН-2024" крейсер "Варяг" продолжит выполнение задач дальнего похода.