Что произошло за день: воскресенье, 25 февраля

Лукашенко об участии в выборах,

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Александр Лукашенко намерен участвовать в президентских выборах 2025 года. Как пояснил белорусский лидер, "ни один человек, ответственный президент, не бросит своих людей, которые за ним шли в бой".

- Путин поручил Минспорту и ОКР дать предложения по участию россиян в ОИ. Об этом заявил помощник президента России Игорь Левитин. Позднее в Минспорта сообщили, что решение об участии спортсменов в нейтральном статусе примут после окончательных рекомендаций МОК.

- Нетаньяху назвал неизбежной операцию в Рафахе. По его словам, она может быть только отложена на некоторое время при условии сделки с ХАМАС по заложникам, но наступление в любом случае состоится.

- Дональд Трамп уверенно выиграл праймериз в Южной Каролине. Ранее он уже победил на предварительных выборах в Айове, Нью-Гэмпшире, Неваде и на Виргинских островах США.

- Московское "Динамо" стало обладателем Кубка Континента КХЛ. Петербургский СКА остается на втором месте.