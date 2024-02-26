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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Володин с делегацией Госдумы прибыл в Саудовскую Аравию

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин с делегацией Госдумы прибыл в Саудовскую Аравию.

Это первый визит уровня председателя Госдумы в Саудовскую Аравию, сообщается на сайте Госдумы.

В делегацию палаты также вошли вице-спикер Госдумы Александр Бабаков, председатели комитетов по международным делам и аграрным вопросам Леонид Слуцкий и Владимир Кашин, бюджету - Андрей Макаров, энергетике - Павел Завальный, развитию гражданского общества - Ольга Тимофеева, промышленности и торговле - Владимир Гутенев, туризму - Сангаджи Тарбаев, первый замглавы комитета по международным делам Шамсаил Саралиев, первый замглавы комитета по бюджету Глеб Хор, первый замглавы комитета по экономической политике Надежда Школкина, член комитета по торговле Владимир Иванов, глава россотрудничества Евгений Примаков.

Госдума Вячеслав Володин Саудовская Аравия
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