Думе предложат законодательно обязать Apple разрешить установку сторонних приложений

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Минцифры дорабатывает законопроект, который обяжет корпорацию Apple разрешить установку приложений из сторонних магазинов на смартфоны в России; его должны внести в Госдуму в весеннюю сессию, рассказал "Коммерсанту" глава ведомства Максут Шадаев.

Речь идет о законопроекте, анонсированном в декабре 2022 года, тогда Шадаев сравнивал его с действующим в Евросоюзе законом о цифровых рынках (DMA). Тогда он говорил об этом на фоне удаления из магазинов приложений Apple и Google разработок российских подсанкционных компаний.

В апреле 2023 года "Коммерсантъ" сообщал, что под регулирование могут попасть все владельцы мобильных систем, производители устройств и операторы магазинов приложений. Газета со ссылкой на источники сообщала, что компаниям будет запрещено ограничивать установку приложений из сторонних источников и создавать "дискриминационные условия" для таких приложений - в частности, в области доступа к настройкам, платежам, обновлениям и отправке уведомлений. Также производители не должны будут ограничивать пользователя в возможности удалять приложения.

Под действие законопроекта могут попасть и владельцы магазинов приложений с аудиторией от 10 млн человек в месяц.

На фоне событий на Украине Apple прекратила поставки продукции в Россию. Российское юрлицо Google инициировало собственное банкротство.