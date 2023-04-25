Минцифры разработало проект об установке на устройства Apple приложений не из App Store

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Минцифры разработало аналогичный европейскому Digital Markets Act (DMA) законопроект, обязывающий Apple разрешать устанавливать приложения из сторонних маркетплейсов, а не только из AppStore. Проект может быть внесен в Госдуму уже в текущую сессию, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

"Если мы пойдем по стандартной процедуре, то это (внесение законопроекта - ИФ) будет не раньше, чем осенняя сессия. Если в том числе консультации с Госдумой покажут, что это актуальный вопрос и депутатам интересно нас поддержать, (то) мы постараемся максимально быстро внести", - сказал Шадаев журналистам во вторник.

Он отметил, что соответствующий законопроект "уже готов". "Минцифры прорабатывает максимально быстрый вариант его принятия. И надеется, что может быть даже успеет в весеннюю сессию (внести в Госдуму - ИФ)", - сказал министр.

Минцифры рассчитывает, что компания согласится исполнять нормы законопроекта, так как "Apple – добросовестная компания" и "даже заплатила штраф, что в текущие времена очень сложно". "Потому что для того, чтобы заплатить штраф им нужно было получать отдельное согласование OFAC (управление по контролю над иностранными активами Минфина США - ИФ). Apple прошла все процедуры согласования и заплатила в бюджет Российской Федерации штраф (наложенный ФАС - ИФ). Я считаю, что это как раз подтверждение, что компания готова добросовестно выполнять требования российского законодательства и продолжать работу на рынке", - сказал Шадаев.

Он заявил, что в отличие от Google Apple "продолжает работать на нашем рынке, используя те возможности платежные, которые есть через операторов связи, продолжает поставлять нам приложения".

1 ноября 2022 года вступил в силу новый закон Евросоюза Digital Markets Act (DMA), направленный на усиление контроля за крупнейшими IT-компаниями, который обязует их открыть свои платформы для сторонних компаний и разработчиков. За несоблюдение закона предусмотрены штрафные санкции в размере до 20% от годового оборота компании. Закон станет применимым по большей части с мая 2023 года, но до 2024 года не все его пункты будут обязательны.

В середине декабря прошлого года глава Минцифры сообщил журналистам, что министерство разрабатывает аналогичный европейскому DMA законопроект, обязывающий Apple разрешать устанавливать приложения из сторонних маркетплейсов. Его внесение в Госдуму планировалось в I квартале этого года.