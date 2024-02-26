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В Думе предложили ввести список лиц с плохой репутацией в алкогольной отрасли

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по экономической политике одобрил законопроект о введении перечня физических лиц с неудовлетворительной деловой репутацией на рынке производства алкоголя. Людям из списка будет запрещено контролировать, входить в состав органов управления, а также быть главным бухгалтером в организациях с лицензией на деятельность по производству этилового спирта.

Поправки были внесены ко второму чтению депутатского законопроекта (№206196-8), который ужесточал финансовые требования к производителям алкоголя.

Согласно доработанному документу, для получения лицензии на производство этилового спирта компании должны иметь уставный капитал не менее 100 млн руб., сейчас эта планка составляет 10 млн руб. Правило о капитале в размере не менее 100 млн руб. не распространяется на спирт, полученный из непищевого сырья растительного происхождения, дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового и винодельческой продукции, для производства данного вида спирта требования к капиталу сохраняются на уровне 10 млн рублей.

Ужесточаются требования в части норм минимального использования производственной мощности. Согласно действующему законодательству, если группа организаций по данным на IV квартал не использовала свою производственную мощность на минимальном уровне и общий объем производства этилового спирта за год был менее 5 млн. декалитров, то это считается нарушением нормы, подготовленный ко второму чтению законопроект увеличивает этот объем до 14 млн. декалитров.

Законопроект вводит в закон о регулировании алкоголя новое определение - перечень лиц с неудовлетворительной деловой репутацией. Это физические лица, которым запрещено контролировать, входить в состав органов управления, а также быть главным бухгалтером в организациях с лицензией на деятельность по производству этилового спирта для фармацевтической деятельности; производству, хранению и поставкам произведенного этилового спирта или алкогольной продукции, относящейся к спиртным напиткам. Исключение: производство спирта, произведенного из непищевого сырья растительного происхождения, дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового и винодельческой продукции.

Основанием для внесения сведений в перечень является возникновение одного из следующих обстоятельств: в отношении физического лица вступило в силу решение суда о назначении административного наказания за нарушение порядка ценообразования, обман потребителей, нарушение иных прав потребителей, ограничение конкуренции органами власти, нарушение требований технических регламентов или маркировки. Либо вступил в силу обвинительный приговор суда за совершение преступления, предусмотренного Уголовным кодексом - за незаконное производство, оборот и продажу этилового спирта, незаконную маркировку, контрабанду, изготовление и сбыт поддельных акцизных марок.

В перечень вносятся лица, которые входили в состав управляющего или исполнительного органа компании, занимали должность главного бухгалтера на момент отзыва у компании лицензии на производство спирта.

Перечень лиц с неудовлетворительной деловой репутацией будет вестись федеральным органом по контролю и надзору в порядке, который установит правительство РФ.

"Сведения, внесенные в перечень, по истечении пяти лет со дня их внесения исключаются из перечня", - говорится в законопроекте.

В случае принятия основные нормы документа вступят в силу с 1 июля 2024 г., норма о перечне лиц с плохой репутацией в алкогольной отрасли - через год после опубликования закона.

Документ планируется рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании Госдумы 27 февраля.

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