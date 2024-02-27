Поправки в КоАП об ограничении деятельности финансовых пирамид прошли I чтение

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении поправки в КоАП, которые вводят административную ответственность за незаконное привлечение инвестиций физических лиц.

Законопроект № 447226-8 был внесен в парламент в сентябре 2023 г. группой депутатов и сенаторов вместе с основным законопроектом № 447146-8 об ограничении в РФ деятельности финансовых пирамид.

"Законопроектом предлагается дополнить КоАП отдельной статьей, устанавливающей административную ответственность за незаконное привлечение инвестиций физических лиц", - сообщил в ходе пленарного заседания Госдумы один из авторов документа, сенатор Александр Шендерюк-Жидков.

Новая статья КоАП 14.56.1 устанавливает ответственность за незаконное осуществление деятельности по оказанию услуг по привлечению инвестиций физических лиц: штраф для граждан может составить от 5 до 30 тыс. рублей; для должностных лиц - от 20 до 50 тыс. рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от 20 до 50 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток; на юридических лиц - от 300 до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.

Возбуждение соответствующих дел об административных правонарушениях предлагается отнести к полномочиям органов внутренних дел, а их рассмотрение - к компетенции судей районных судов.

Как сообщалось, Госдума 30 января приняла в первом чтении депутатский законопроект об ограничении деятельности в РФ финансовых пирамид. Документ вводит изменение в закон о потребительской кооперации и возвращает в него норму, существовавшую до 2012 г., когда потребительское общество могло привлекать заемные средства исключительно от пайщиков, в то время как сейчас возможно привлечение как от пайщиков, так и иных лиц.

Законопроект также дополняет закон о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг статьей, содержащей ограничения, связанные с привлечением инвестиций физических лиц. Например, устанавливается правило, согласно которому привлечение инвестиций физических лиц путем публичной оферты либо путем предложения делать оферту, направленного неопределенному кругу лиц, допускается только посредством встречного предоставления физическим лицам ценных бумаг.