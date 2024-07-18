Комитет Госдумы доработал законопроект о борьбе с финансовыми пирамидами

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку доработал ко второму чтению законопроект об ограничении деятельности в РФ финансовых пирамид.

Документ № 447146-8 в конце сентября 2023 г. внесла в парламент группа депутатов и сенаторов.

Согласно доработанному законопроекту, потребительские общества смогут привлекать заемные средства от пайщиков и юридических лиц, не являющихся пайщиками. Сейчас потребительские общества могут привлекать средства от пайщиков и других лиц (как юридических, так и физических). В рамках первого чтения эта норма носила более строгий характер, предлагалось разрешить привлечение средств только от пайщиков. Ко второму чтению в законопроект была добавлена оговорка о том, что эксперименты в сфере исламского банкинга не подпадают под ограничение на привлечение средств в рамках потребительских обществ.

По итогам 2023 г. ЦБ выявил 2944 субъекта с признаком финансовой пирамиды. Из них 16 (или 0,5%) приходится на потребительские общества.

Вторая новелла законопроекта касается поправок в закон о защите прав инвесторов на рынке ценных бумаг, куда вводится новая статья: "Ограничения, связанные с привлечением инвестиций физических лиц". Предлагается установить, что привлечение инвестиций от частных лиц через заключение договоров или публичные предложения возможны только при выдаче им ценных бумаг в соответствии с законодательством о ценных бумагах, инвестиционных фондах или ипотечных ценных бумагах. Это ограничение не распространяется на привлечение инвестиций кредитными и некредитными финансовыми организациями; на привлечение инвестиций на платформах по выпуску ЦФА; на финансовые и инвестиционные платформы из реестра ЦБ. Ко второму чтению из законопроекта была убрана норма о том, что нарушение этих ограничений влечет ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Законопроект планируется рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании 23 июля.

Как сообщалось, законопроект был внесен вместе с поправками в КоАП (№ 447226-8), которые были одобрены в первом чтении в феврале. По ним максимальный штраф за незаконное привлечение инвестиций физических лиц для компаний составлял 500 тыс. руб., для граждан - 30 тыс. руб. Корреспондирующие поправки в Гражданский кодекс (№ 447151-8) в октябре 2023 г. раскритиковал комитет по законодательству, который в своем заключении напомнил, что организация деятельности по привлечению денежных средств в форме финансовой пирамиды запрещена уголовным законодательством РФ (статья 172.2 УК). "Введение дополнительных частноправовых ограничений существенным образом ограничивает автономию воли субъектов гражданского права и не может быть признано обоснованным и оправданным", - говорилось в заключении.