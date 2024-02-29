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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

Путин предложил увеличить финансирование строительства социальных и спортивных объектов

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Строительство и капитальный ремонт объектов здравоохранения, образования и спорта будет дополнительно профинансировано в ближайшие шесть лет, заявил в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин.

"За последние годы выросло число людей, активно занимающихся спортом. Предлагаю за счет федеральных ресурсов ежегодно дополнительно строить в регионах, прежде всего в малых городах, сельских территориях, не менее 350 спортивных объектов. Это универсальные комплексы, быстровозводимые площадки, где смогут заниматься целые семьи. Дополнительно направим на эти цели за 6 лет порядка 65 млрд рублей из федерального бюджета", - сказал Путин.

Он также напомнил, что многие детсады были открыты в советское время и нуждаются в обновлении.

"Со следующего года начнем программу их капитального ремонта. Что касается школ, то здесь капремонта требуют около 18,5 тысячи зданий. До 2030 года мы поможем регионам полностью закрыть эту накопившуюся проблему, а в дальнейшем будем проводить ремонт школ в плановом режиме. В целом на капитальный ремонт детских садов и школ выделим дополнительно более 400 млрд рублей", - отметил он.

Говоря о школах, президент напомнил о высокой нагрузке и посменной работе ряда таких учреждений.

"В тех городах, где вопрос переполнения стоит наиболее остро, построим дополнительно не менее 150 школ и более 100 детсадов (за счет бюджета - ИФ)", - пообещал Путин.

Еще он предложил обновить или открыть медкабинеты в школах. В целом он отметил важность сферы здравоохранения и предложил направить в нее дополнительные средства.

"В ближайшие шесть лет на строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения дополнительно направим более 1 трлн рублей", - сказал глава государства.

Владимир Путин
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