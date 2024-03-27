Минсельхоз запретил вылов воблы в Астраханской области до конца 2024 года

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Министерство сельского хозяйства РФ запретило промышленный и любительский вылов воблы в Астраханской области до 31 декабря 2024 года. Об этом сообщается в приказе ведомства, размещенном на портале правовой информации.

"Запретить по 31 декабря 2024 года осуществление промышленного и любительского рыболовства воблы на водных объектах рыбохозяйственного значения Астраханской области и в Каспийском море", - говорится в документе.

Исключение составляет последняя декада апреля.

Ранее сообщалось, что по данным Волжско-Каспийского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, за последние 20 лет запасы воблы уменьшились более чем в 2 раза, уловы – в 6 раз, а за весь период наблюдений – более чем в 130 раз.

В прошлом году вылов воблы в регионе составил менее 500 тонн, что является антирекордом за всю историю промысла.

Также, согласно приказу Минсельхоза РФ, до конца текущего года запрещается вылов плотвы и сельди-черноспинки в семи районах Астраханской области с применением определенных орудий лова.

Кроме того, в регионе запрещено заниматься рыбалкой в нерестовый период: с 16 мая по 20 июня, а с 1 апреля по 30 июня запрещена добыча раков. Исключение составляют водные объекты хозяйственного назначения в пределах административных границ населенных пунктов.

Вобла – промысловая рыба, вылов которой осуществляется только в Астраханской области. Бренд "Астраханская вобла" зарегистрирован Роспатентом и считается визитной карточкой региона.