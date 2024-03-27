Минсельхоз запретил вылов воблы в Астраханской области до конца 2024 года
Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Министерство сельского хозяйства РФ запретило промышленный и любительский вылов воблы в Астраханской области до 31 декабря 2024 года. Об этом сообщается в приказе ведомства, размещенном на портале правовой информации.
"Запретить по 31 декабря 2024 года осуществление промышленного и любительского рыболовства воблы на водных объектах рыбохозяйственного значения Астраханской области и в Каспийском море", - говорится в документе.
Исключение составляет последняя декада апреля.
Ранее сообщалось, что по данным Волжско-Каспийского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, за последние 20 лет запасы воблы уменьшились более чем в 2 раза, уловы – в 6 раз, а за весь период наблюдений – более чем в 130 раз.
В прошлом году вылов воблы в регионе составил менее 500 тонн, что является антирекордом за всю историю промысла.
Также, согласно приказу Минсельхоза РФ, до конца текущего года запрещается вылов плотвы и сельди-черноспинки в семи районах Астраханской области с применением определенных орудий лова.
Кроме того, в регионе запрещено заниматься рыбалкой в нерестовый период: с 16 мая по 20 июня, а с 1 апреля по 30 июня запрещена добыча раков. Исключение составляют водные объекты хозяйственного назначения в пределах административных границ населенных пунктов.
Вобла – промысловая рыба, вылов которой осуществляется только в Астраханской области. Бренд "Астраханская вобла" зарегистрирован Роспатентом и считается визитной карточкой региона.