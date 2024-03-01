Проценты по займам участникам СВО и их близким будут списывать

Уже взысканные проценты пойдут в зачет основного долга, заявил Мишустин

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Проценты по потребительским займам участников СВО и их близких будут списывать, а уже взысканные пойдут в зачет основного долга, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.

"Теперь начисленные за это время проценты по займам военнослужащих и их родных будут списываться. А если они уже выплачены, такие средства пойдут на зачет по погашению основного долга, либо иных обязательств", - сказал он на заседании правительства в пятницу.

26 января президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами-участниками СВО в Петербурге пообещал решить вопрос, касающийся выплат процентов по кредитам участников специальной военной операции.

В ходе беседы президенту рассказали, что за время нахождения в зоне боевых действия у участников СВО, имеющих кредиты, накапливаются проценты, хотя и действуют кредитные каникулы. По сложившейся практике, после возвращения из зоны СВО, гражданин 30 суток ничего не выплачивает, а спустя этот срок возобновляются правовые кредитные отношения с финансовой организацией, начинаются выплаты "тела" кредита и текущие проценты.

Путин уточнил: "Когда он (участник СВО - ИФ) все выплатит, после этого наступает момент выплаты тех процентов, которые накопились - за тот период, когда шли вот эти кредитные каникулы. Получается, что человек дважды платит вот эти проценты".

Знакомый с логикой банковской сферы по этому вопросу, президент все же отметил, что ничего не должно накапливаться и выплачиваться в таких случаях.

Чуть позже в этот же день на совещании он попросил проработать тему. "Нужно решить этот вопрос. Ребята пришли из зоны СВО, начинают платить кредит, начинают платить проценты, выплатили и проценты, и кредит - ну и достаточно. И не нужно на них навешивать еще те проценты, которые набежали за время кредитных каникул", - подчеркнул президент Путин, добавив, что "здесь должна работать другая логика - логика поддержки людей, которые рискуют своей жизнью в интересах родины".