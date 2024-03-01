Предприятиям ТЭК и ЖКХ в новых регионах дадут отсрочку по налогу на прибыль

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Правительство утвердило годовую отсрочку по уплате налога на прибыль для предприятий ТЭК и ЖКХ в новых регионах страны, заявил на заседании премьер-министр Михаил Мишустин.

"Дополнительно поможем государственным и муниципальным жилищно-коммунальным и топливно-энергетическим организациям, которые работают в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Они получат отсрочку по налогу на прибыль за прошлый год и смогут заплатить его частями в течение следующего года. До конца текущего года не будут ограничиваться операции по их банковским счетам даже при наличии налоговой задолженности", - сказал он.

"Принятые меры высвободят предприятиям необходимые оборотные средства и, что важно, тем самым создадут им более комфортные условия для основной деятельности", - отметил премьер-министр.

В документе, опубликованном на сайте правительства, отмечается, что отсрочка будет действовать 12 месяцев. После её окончания налог будет разбиваться на равные части и выплачиваться в течение следующих 12 месяцев.

Кроме того, в 2024 году будет действовать мораторий на блокировку банковских счетов таких предприятий при неуплате налогов, сборов и страховых взносов.