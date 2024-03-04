В Мосгордуме предложили ввести квалификационные требования к работникам ЖКХ

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Законодательным и исполнительным органам власти следует создать квалификационные требования к сотрудникам обслуживающих компаний в сфере жилищно-коммунального хозяйства, заявил на круглом столе по вопросам кадров в ЖКХ председатель комиссии Мосгордумы по госстроительству и местному самоуправлению Александр Козлов.

"Со стороны законодателей и исполнительных органов власти должны появиться квалификационные требования к сотрудникам (компаний ЖКХ - ИФ), жители должны знать, кто их обслуживает", - сказал Козлов.

По его словам, профильные органы исполнительной власти в регионах должны поставить вопрос о цифрах приема к конкретному вузу и среднему профессиональному учебному заведению.

Козлов добавил, что российским вузам следует объединиться для создания общей карты вузов. На ней будет видно, какие готовятся специалисты отрасли ЖКХ и в каком регионе.