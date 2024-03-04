Медведев заявил, что переговоры возможны только с новыми руководителями Украины

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Переговоры возможно только с новыми руководителями Украины, которые бы признали реалии "на земле", заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Все прекрасно понимают: мы никогда не откажемся от наших земель. Поэтому переговоры с какими-то новыми людьми возможны, на мой взгляд, тогда, когда они признают реалии, сложившиеся на земле в результате действия наших доблестных вооруженных сил", - сказал он, выступая с лекцией на марафоне "Знание. Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи.

Зампред СБ отметил, что действующая украинская власть вряд ли сможет вести конструктивные переговоры. "Если вы имеете в виду действующую украинскую власть, то вряд ли. Нет, не смогут. Таких людей там не было, нет и не будет", - сказал Медведев.