Антимонопольный контроль выведут из-под моратория на проверки IT-компаний

В результате ФАС, в частности, получит право проверять агрегаторы и маркетплейсы

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в ближайшие дни получит возможность проводить проверки компаний в сфере IT, в том числе агрегаторов и маркетплейсов. Соответствующие изменения в постановление правительства РФ № 448 от 24 марта 2022 года (регулирует проверки IT-компаний) подготовлены, сообщил глава ФАС Максим Шаскольский в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике во вторник.

"Последнее время очень подробно обсуждаем как раз вопрос агрегаторов. У нас достаточно глубокая экспертиза в этом вопросе есть... Здесь наши полномочия были немного ограничены из-за 448-го постановления. Мы с коллегами провели работу, пришли к мнению, что пора антимонопольный контроль из этого постановления вывести, это будет в ближайшие дни буквально сделано, поэтому те нарушения, которые пока еще остаются со стороны компаний-монополистов в этой сфере, мы сможем успешно устранить", - сказал он.

Он отметил, что до настоящего времени в силу ограничений на проверки ФАС работала с маркетплейсами и агрегаторами "в режиме обсуждения и убеждения" и "ряда результатов добилась".

"Ряд замечаний они устранили, но конечно, там, где для них принципиальные вещи, они упирались. И речь не только про маркетплейсы. У нас "Яндекс такси" тоже, например, в реестре, мы их тоже не можем проверять, а теперь сможем. И там жалоб очень много, компания действительно доминирующее положение занимает", - сказал Шаскольский, уточнив, что, например, в Москве доля "Яндекс такси" превышает 80%.

Глава ФАС отдельно остановился на проблеме регулирования агрегаторов такси, упомянув, что есть спорные вопросы, касающиеся блокировки потребителей и водителей, порядка установления вознаграждения, применения коэффициентов к оплате услуг и др. "Это так называемые алгоритмическое, динамическое ценообразование, но оно должно быть понятно для потребителя, для регулятора", - считает чиновник. При этом он отметил, что должен соблюдаться баланс спроса и предложения.

"Мы пока в рамках того, что компания ("Яндекс такси" - ИФ) была в реестре, и антимонопольные наши меры не работали, мы пока информацию не получили (о порядке ценообразования - ИФ), но ее надо получить, потому что там есть сама плата за проезд, и есть эта комиссия агрегатора, она должна быть экономически обоснованной", - добавил Шаскольский.

Он также прокомментировал внесенный во вторник председателем комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимиром Гутеневым и главой комитета Совета Федерации по экономической политике Андреем Кутеповым законопроект о регулировании маркетплейсов. "Что касается маркетплейсов... Мы совершенно согласны, что надо регулировать, надо определить права и обязанности участников рынка", - заявил глава ФАС, добавив, что у службы есть вопросы, например, к требованию оплаты возвращаемых товаров и другие.

Законопроект Гутенева и Кутепова предполагает введение с 1 марта 2025 года государственного регулирования деятельности маркетплейсов. В частности, документ направлен на введение ограничения на размер комиссии для продавцов (маркетплейсы с долей на рынке более 20% не смогут устанавливать комиссию более 10% от стоимости товаров), требования размещать в открытом доступе формы договоров с продавцами товара или владельцами пункта выдачи заказов, мотивировать обоснование применения санкций за нарушение условий договора, предупреждать об ухудшении условий договоров с ПВЗ не менее чем за 30 дней. Также проект закона запрещает маркетплейсам включать в свои договоры условия об отказе от конкуренции, например, торговать на других маркетплейсах.