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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:22

В России отменили мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Правительство своим постановлением отменило мораторий на антимонопольные проверки аккредитованных IT-компаний.

В РоссииАнтимонопольный контроль выведут из-под моратория на проверки IT-компанийЧитать подробнее

Мораторий на проверки аккредитованных IT-компаний был введен постановлением правительства № 448 от 24 марта 2022 года и распространяется на период 2022-2024 годов.

Новым постановлением из-под действия моратория исключаются антимонопольные проверки. Согласно внесенным изменениям, допускается осуществление государственного контроля за соблюдением антимонопольного законодательства в отношении аккредитованных IT-компаний по признакам нарушения закона "О защите конкуренции", за исключением плановых проверок.

Как пояснили в ФАС России, в ведомство поступает большое количество жалоб на нарушения со стороны "цифровых гигантов".

"Исключение антимонопольного контроля из моратория позволит: эффективно бороться с злоупотреблениями доминирующим положением, защитить права и интересы граждан и предпринимателей, поспособствует развитию отрасли в условиях добросовестной конкуренции", - говорится в сообщении ФАС.

Ранее в марте глава ФАС Максим Шасколький говорил, что отмена моратория позволит антимонопольному ведомству проводить проверки в том числе агрегаторов и маркетплейсов.

Он отмечал, что до настоящего времени в силу ограничений на проверки ФАС работала с маркетплейсами и агрегаторами "в режиме обсуждения и убеждения" и "ряда результатов добилась".

"Ряд замечаний они устранили, но конечно, там, где для них принципиальные вещи, они упирались. И речь не только про маркетплейсы. У нас "Яндекс такси" тоже, например, в реестре, мы их тоже не можем проверять, а теперь сможем. И там жалоб очень много, компания действительно доминирующее положение занимает", - говорил Шаскольский.

Он также отмечал, что с точки зрения регулирования агрегаторов такси есть спорные вопросы, касающиеся блокировки потребителей и водителей, порядка установления вознаграждения, применения коэффициентов к оплате услуг и др. "Это так называемые алгоритмическое, динамическое ценообразование, но оно должно быть понятно для потребителя, для регулятора", - уточнял глава ФАС.

ФАС Яндекс Максим Шасколький Правительство
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