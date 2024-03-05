В Туркменистане россияне смогут проголосовать 17 марта в пяти городах

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Граждане России, находящиеся на территории Туркменистана, смогут проголосовать 17 марта на выборах президента России в пяти городах - Ашхабаде, Туркменбаши, Туркменабаде, Мары и Дашогузе, сообщило российское посольство в Туркменистане.

Участки будут работать 17 марта с 8 часов утра до 8 вечера. Дистанционное электронное голосование для граждан, находящихся на территории Туркменистана, не предусмотрено.

Принять участие в голосовании смогут граждане России, достигшие 18-летнего возраста. Избирательный бюллетень можно получить, предъявив действительный внутренний, заграничный, служебный или дипломатический паспорт.

В случае утраты паспорта допускается предъявление избирателем свидетельства на въезд (возвращение) в Россию.